«رياضة البرلمان»: مقتل طالب حمام السباحة جريمة تستوجب الإعدام

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علق محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على مقتل طالب بحمام سباحة استاد القاهرة، أثناء تدريبه مع أكاديمية الديب، موضحا أن مقتل الطالب جريمة بشعة لا يقبلها أحد في مصر، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن هيئة استاد القاهرة هيئة مستقلة عن وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف عامر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة "العاصمة"، أنه لا أحد يستطيع تعويض أهل الطالب عن فقدانه أو تعويضهم عن ما حدث، موضحًا أن هناك قدر كبير من الإهمال وعدم المسؤولية في هذا الأمر، مستطردًا: "مسلسل من الإهمال المتكرر في اجتماعنا".

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى أن أكاديمية الديب هي المسؤولة عن مقتل الطالب، حيث أنها هي من سمحت للمتدربين القفز من مكان مرتفع، متوقعًا أن يكون الطالب قد اصطدم بشيء أثناء قفزه مما أفقد وعيه، وقام المسؤولين في الأكاديمية بتركة وانصرفوا.

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وتابع: "دي جريمة تستوجب الإعدام، ومكنتش أتوقع إن استاد القاهرة مفيهوش عربية إسعاف".