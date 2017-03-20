السيسي يتسلم أوراق 7 سفراء جدد بينهم الأردن وإثيوبيا

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تسلّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أوراق اعتماد سبعة سفراء جدد.

علي حمدان العايد سفير المملكة الأردنية الهاشمية، ومحمد علي ساركار سفير جمهورية بنجلاديش، ولاورا كانسيكاس ديبرايس سفيرة جمهورية فنلندا، وما دونج هوى سفير جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وايفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي، وتاييى أثقى سيلاسى سفير جمهورية أثيوبيا، وعبد اللطيف جمعة بايف سفير جمهورية قيرغيزيا.

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وقد رحب الرئيس السيسي بالسفراء الجدد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكدا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في كافة المجالات.