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متحدث بقالي التموين: الأرز الهندي يفسد قرار الوزير بربط السلع

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متحدث بقالي التموين: الأرز الهندي يفسد قرار الوزير بربط السلع متحدث بقالي التموين: الأرز الهندي يفسد قرار الوزير بربط السلع

التحرير

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قال المتحدث الرسمي عن نقابة البدالين التموينيين، ماجد نادي: إن "قرار وزير والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي بربط السلع الأساسية على البطاقات هو صائب للغاية ويعالج أزمة احتياج المواطن لكن في حالة عدم توافر السلع فإن القرار سيصبح لا قيمة له بل ربما يشكل أزمة جديدة في منظومة الدعم السلعي".

وأضاف "نادي" أن هناك مشكلة أخرى وهي في نوعية الأرز الذي سيُصرف على البطاقات التموينية، فعلى الدولة أن توفر الأرز المصري لأن الأرز الهندى لا يشتريه المواطن ولن يكون هناك إقبال عليه.

وكان وزير التموين قد أصدر صباح اليوم قرارًا ببدء ربط السلع الأساسية على البطاقات التموينية مرة أخرى ليبدأ المستفيد من دعم السلع التموينية صرف كيلو سكر و عبوة زيت و كيلو أرز لكل فرد مقيد من أول إبريل، و ذلك لضمان تأمين جانب من احتياجات المواطنين من السلع الأساسية للمواطنين التي لا غني عنها للأسرة المصرية و الحد من ظهور أزمات في السلع الأساسية وتعظيم الاستفادة من قيمة الدعم الموجودة على البطاقة للمواطن وإلغاء السلع المربوطة على بطاقات التموين والتي كان يصل عددها إلى ما يزيد عن 56 سلعة .

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ويتضمن التوجيه الوزاري صرف كيلو السكر للمستفيد بسعر 8 جنيهات وكيل الزيت بـ12 جنيه وكيلو الأرز بسعر 6.50 جنيه، ويتم عمل مقاصد بين قيمة السلع وقيمة الدعم المقررة للفرد على البطاقة وهي 21 جنيه على أن يقوم المواطن بسداد باقي فروق السلع.

 

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التحرير

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