وفد من علماء مصر يتوجه لليابان لبحث التعاون في مجال هندسة الفضاء

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أعلنت وزارة الهجرة أن وفدا من الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء يتوجه، في 27 من مارس الجاري، إلى اليابان، برئاسة الدكتور هيثم مدحت والدكتور محمد إبراهيم.

يأتي ذلك في إطار متابعة نتائج وتوصيات، الذي نظمته وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بنهاية عام 2016، وتهدف زيارة الوفد إلى إجراء اختبارات لمكونات فضائية، وللتباحث مع الجانب الياباني بخصوص منح الماجستير والدكتوراه في مجال هندسة الفضاء، وذلك بالتنسيق الكامل مع المكتب الثقافي بطوكيو برئاسة الدكتورة هانم أحمد.

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وقال الدكتور محمد محمود إبراهيم أبو زيد، خبير هندسة الفضاء باليابان، فى تصريحات صحفية له اليوم، إن هذه الخطوة تأتي كمتابعة لتنفيذ توصيات المؤتمر، وللارتقاء بالمستوى العلمي لمهندسي الفضاء بمصر، وهو ما وعد به في المؤتمر من استقدام منح دراسية في مجال هندسة الفضاء لمصر، خاصة وأن مصر بصدد البدء في أكبر شراكة علمية وتعليمية مع اليابان، والتي يتم من خلالها توجيه مئات المنح للماجستير والدكتوراه في المجالات المختلفة ومنها هندسة الفضاء.

ويقوم المكتب الثقافي بطوكيو، برئاسة الدكتورة هانم أحمد، بالتنسيق مع الجهات المانحة باليابان وعلى رأسها مؤسسة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) والحكومة والجامعات اليابانية؛ لدعم فرص التعليم ونقل الخبرات اليابانية لمصر، ويأتي ذلك في إطار دعم مبادرة الشراكة التعليمية بين مصر واليابان وتعزيز جهود التنمية العلمية.