الجهاز الطبي لمنتخب تشيلي: سانشيز جاهز لمواجهة الأرجنتين

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تلقى المنتخب التشيلي دفعة معنوية هائلة، بعدما أعلن الجهاز الطبي للفريق جاهزية المهاجم أليكسيس سانشيز لمواجهة الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2018.

وتعرض اللاعب التشيلي لإصابة في الكاحل، خلال مباراة أرسنال الأخيرة التي خسرها بنتيجة 3-1 أمام وست بروميتش في الدوري الإنجليزي، حيث غادرت الملعب في الشوط الثاني.

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ويحتل بطل أمريكا الجنوبية المركز الرابع في التصفيات، وهو آخر المراكز المؤهلة مباشرة إلى المونديال، بينما تتواجد الأرحنتين في المركز الخامس، وهو المركز الذي يؤهل إلى الملحق مع منطقة أوقيانوسيا.