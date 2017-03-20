فينجر: عدم تأهل الأرسنال إلى دوري الأبطال ليس نهاية العالم

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يرى المدرب الفرنسي أرسين فينجر، أن فشل أرسنال في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لن يؤثر على مستقبله مع المدفعجية، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

ولم يغب أرسنال عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا منذ أن تولى فينجر المهمة الفنية للفريق عام 1996، إلا أن الفريق تراجع إلى المركز السادس في جدول الترتيب عقب خسارته في الجولة الماضية بنتيجة 3-1 أمام وست بروميتش، ليصبح مهددا بالغياب عن دوري الأبطال الموسم المقبل.

وأوضح "فينجر"، أن قرار بقاءه مع أرسنال لن يتأثر بالمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل من عدمه، خاصة أنه تواجد في المسابقة الأعرق على صعيد القارة نحو 20 مرة، مشيرا إلى أنه ينظر إلى الأمور بشكل أعمق بكثير من مجرد النتائج.

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وأضاف |أن عدم تأهل أرسنال لدوري الأبطال لن يكون نهاية العالم، وأن الفريق سيتأثر فقط على المستوى الرياضي من عدم المشاركة، وليس اقتصاديا في ظل العائد المالي الكبير للبث التلفزيوني لمباريات الدوري الإنجليزي التي يحصل عليها الفريق.

وعن الهجوم الذي يتعرض له من الجماهير في الأونة الأخيرة والمطالبة برحيله، أشار فينجر إلى أن كل شخص مسؤول عن سلوكه، وهو مسؤول فقط عن سلوكه الخاص، ولن يحكم على الىخرين، مشيرا إلى أنه يعطي أفضل ما لديه من أجل النادي، مؤكدا "يبنغي على المنتقدين أن ينظروا لأنفسهم أولا".