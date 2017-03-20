الأجندية الدولية وتصفيات المونديال.. مباريات من العيار الثقيل

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تتوقف الدوريات الأوروبية لمدة أسبوع لافساح المجال أمام الأجندة الدولية والتي ستشهد العديد من المباريات الخاصة بالتصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 وأخرى ودية تستحق المشاهدة.

تصفيات أمريكا الجنوبية

تشهد تصفيات أمريكا الجنوبية يوم 23 من الشهر الجاري قمتين ستجمع الأولى بين أوروجواي والبرازيل في مونتفيدو، والثانية بين الأرجنتين وتشيلي في بوينس أيرس.

وتتصدر البرازيل التصفيات برصيد 27 نقطة بفارق 4 نقاط عن أوروجواي، كما تحتل الإكوادور المركز الثالث برصيد 20 نقطة مناصفة مع تشيلي صاحبة المركز الرابع بفارق الأهداف بينما تتواجد الأرجنتين في المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى مباشرة إلى المونديال، فيما يلعب صاحب المركز الخامس الملحق مع منطقة أوقيانوسيا، وأصبح لزاما على الأرجنتين تحقيق الانتصار حتى لا تدخل في النفق المظلم وتهدد فرص مشاركتها في المونديال خاصة أنها تتفوق على كولومبيا صاحبة المركز السادس بنقطة وحيدة مع تبقي 6 مباريات فقط في التصفيات.

كما ستخوض فرق أمريكا الجنوبية جولة أخرى في التصفيات يوم 28 من الشهر الجاري عندما ترحل الأرجنتين لمواجهة بوليفيا وتستقبل البرازيل نظيرتها الباراجواي، فيما ترحل أوروجواي لمواجهة بيرو وتستقبل تشيلي فنزويلا وأخيرا ترحل كولومبيا لمواجهة الإكوادور.

تصفيات أوروبا

تشهد المجموعة الأولى جولة هامة للغاية يوم 25 من الشهر الجاري وذلك عندما ترحل فرنسا لمواجهة لوكسمبورج وترحل هولندا لمواجهة بلغاريا وتستقبل السويد فريق بيلاروسيا ضمن مباريات الجولة الخامسة، وتحتل فرنسا الصدارة برصيد 10 نقاط وهولندا المركز الثاني مناصفة مع السويد برصيد 7 نقاط مع فارق الأهداف لصالح الطواحين.

شاهد أيضا

وبدورها تستقبل البرتغال نظيرتها المجر فيما تستقبل سويسرا نظيرتها لاتفيا في صراع بطل أوروبا لتصدر المجموعة الثانية التي تحتل صدارتها سويسرا برصيد 12 نقطة مقابل 9 للبرتغال.

ومن جانبها تحلق ألمانيا في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 12 وبفارق 5 نقاط كاملة عن أيرلندا الشمالية صاحبة المركز الثاني، وينتظر أبطال العالم مواجهة سهلة يوم 26 من الشهر الجاري خارج الديار أمام أذربيجان من أجل توسيع الفارق أكثر وأكثر في الصدارة.

وفي المجموعة السادسة تستقبل إنجلترا ليتوانيا يوم 26 من الشهر الجاري في مباراة تبدو في المتناول للأسود الثلاثة من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة، حيث تمتلك إنجلترا في رصيد 10 نقاط مقابل 8 لسلوفينيا صاحبة المركز الثاني.

وأخيرا في المجموعة السابعة، يتواصل الصراع بين إسبانيا وإيطاليا من أجل خطف صدارة المجموعة والمقعد المباشرة للمونديال، وذلك عندما يستقبل الأزوري ألبانيا يوم 24 من الشهر الجاري بينما تستقبل إسبانيا إسرائيل في نفس اليوم، ويتصدر العملاقين المجموعة برصيد 10 نقاط مع أفضلية فارق الأهداف لصالح لاروخا.

المباريات الودية

تشهد فترة التوقف الدولية الحالية مجموعة من المباريات الودية من العيار الثقيل، وستكون البداية يوم 22 من الشهر الجاري عندما تستقبل ألمانيا نظيرتها إنجلترا، في مواجهة إنتقامية لأبطال العالم الذين خسروا قبل اليورو وديا من الأسود الثلاثة في برلين بنتيجة 3-2.

كما تستقبل فرنسا نظيرتها إسبانيا يوم 28 من الشهر الجاري، ولم يتواجه العملاقين منذ فوز الديوك وديا بهدف نظيف في عام 2014، كما ترحل إيطاليا في نفس اليوم لمواجهة المنتخب الهولندي، ولم يلتقيا المنتخبان أيضا منذ عام 2014 عندما فاز الأزوري بثنائية نظيفة.

وتشهد القارة الإفريقية في هذا اليوم قمة المغرب العربي بين منتخب تونس والمغرب، بينما يخوض المنتخب الوطني مباراة ودية أمام توجو.