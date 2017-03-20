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مستشار مفتي الجمهورية يوضح طريقة احتفال اليتيم بـ"عيد الأم"

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مستشار مفتي الجمهورية يوضح طريقة احتفال اليتيم بـ"عيد الأم" مستشار مفتي الجمهورية يوضح طريقة احتفال اليتيم بـ"عيد الأم"

مصراوي Masrawy

مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية

كتب ــ محمود مصطفى:

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إنه لا مانع من أن يحتفل الشخص الذي توفت أمه، بعيد الأم الذي يوافق غدًا الثلاثاء.

وأضاف عاشور في فتوى له، أن احتفال الشخص الذي توفت والدته بعيد الأُم، يكون بالدعاء لها، وإخراج الصدقات على روحها وزيارة أقاربها وبرهم.

وأشار المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إلى أن رجلًا من بني سلمة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله: هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: "نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما".

ولفت مجدي عاشور، إلى أنه ينبغي على الشخص الذي توفت أمه أن يظل يذكرها أمام أبنائه، حتى يكون هناك سلسلة واحدة من الأمهات إلى الأبناء.

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