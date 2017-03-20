أهالي دمياط الجديدة يشكون من الفوضى والبلطجة بسوق الحي الأول

مصراوي Masrawy

دمياط ـ محمد إبراهيم:

أبدى عدد من أهالي دمياط الجديدة استياءهم من تدشين عشوائيات تجارية بجوار السوق العمومي بالحي الأول، مؤكدين أنهم يعانون من حالة الفوضى والإهمال وانتشار السرقات والضوضاء، وذلك بعد فترة من إطلاق حملة تحت عنوان "أفضل الطرق لأجمل المدن"، التي تهدف إلى تنظيف وتجميل شوارع المدينة.

وقال أحمد الكفراوي، أحد أهالي الحي، إن ما يحدث من فوضى في السوق لا يمكن السكوت عليه، في ظل منظر غير حضاري وروائح كريهة وفضلات حيوانات، في الوقت الذي يوجد جوار هذه العشوائيات سوق عمومية تضم الكثير من المحلات التجارية المرخصة.

وأضاف الكفراوي لـ"مصراوي": "أقاموا الكثير من العشش دون مساءلة أو مراقبة، وانتشرت السرقات في شوارع الحي بسبب الباعة الجائلين، الذين يأتون من قرى خارج المحافظة وسجلات قسم الشرطة مليئة بالوقائع".

وبيّن محمد التابعي، من الأهالي، أنهم تقدموا بشكوى إلى جهاز التعمير، للتضرر من إغلاق الشوارع بالماشية والأغنام المصحوبة من الباعة الجائلين، فضلا عن قيام البعض هناك ببيع الكلاب للراغبين في الشراء، الأمر الذي يثير الفزع بين السكان.

وأضاف التابعي: "نسمع الكثير من الوعود منذ فترة من قبل مسئولي الجهاز، لكن الأمر تحول إلى صداع مزمن في رؤوسنا جميعا".

وجاء في الشكوى كذلك أن أصحاب المحلات التجارية المرخصة بالسوق العمومي، يتضررون مما يلحق بهم من إغلاق لمحالهم الرسمية، بسبب ما يعانوه من إيجارات وتراخيص وضرائب وسجلات تجاري وبطاقات ضريبية وصحة وتموين، مثلما يتضرر أصحاب الوحدات السكنية.

من جانبه، قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إن هناك حملات مستمرة لمواجهة الإشغالات، تبدأ من شرق الحي الأول ومرورًا بسور جامعة الأزهر، وليس انتهاء بغرب المدينة، لافتًا إلى رفع الكثير من اللوحات الإعلانية والأكشاك الخشبية والتعديات على حرم الطريق، بالتعاون مع مديرية الأمن.

وأضاف منيع أن جهاز المدينة لا يدخر جهدًا في الالتزام بالمظهر الجمالي، ومواجهة العشوائيات بشكل فوري والتصدي لأي مخالفة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية

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