أحمد ناجي عن انضمام جنش للمنتخب: «حارس راجل»

التحرير

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أكد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، أن محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الزمالك، أثبت تميزه في المواقف الصعبة.

وقال "ناجي"، في تصريحات لـ«التحرير»، إن جنش "حارس راجل"، لافتا بأن الأداء الجيد الذي قدمه خلال الفترة الأخيرة وتميزه في بعض الموقف وراء انضمامه لقائمة الفراعنة، خاصة عقب التأكد من إصابة زميله بالفريق أحمد الشناوي.

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وأضاف مدرب حرائ مرمى الفراعنة، أنه كان سيضم محمد عواد، كحارس ثالث، لكنه تراجع لأسباب فنية، مؤكدا "فضلت تواجد عواد مع منتخب المحليين ليشارك بصفة أساسية أمام منتخب بنين".