أسامة نبيه يكشف سبب استبعاد «غالي ومرسي وزكريا والشناوي»

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قال أسامة نبيه، المدرب العام للمنتخب الوطني، إن ضم أحمد الشيخ وعمرو طارق وعرفة السيد وأمير عادل ومحمود جنش؛ بسبب حاجة المنتخب لهم فنيا.

وأكد "نبيه"، أن هؤلاء اللاعبين ظهروا بمستوى جيد مع أنديتهم خلال الفترة الأخيرة وكان يجب أن يحصلوا على فرصة في المنتخب؛ لإثبات وجودهم خلال الفترة القادمة.

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وعن استبعاد حسام غالي ومؤمن زكريا وباسم مرسي، أوضح مدرب المنتخب، أن أسباب فنية وليست تأديبية وراء عدم ضم الثلاثي. كما أكد أن الإصابة وراء عدم ضم حارس مرمى الزمالك أحمد الشناوي، مؤكدا "لا علاقة لأي مسؤول باستبعاده".