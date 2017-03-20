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ماذا دار في اجتماع مرتضى منصور وخالد عبد العزيز؟.. الوزير يوضح

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ماذا دار في اجتماع مرتضى منصور وخالد عبد العزيز؟.. الوزير يوضح ماذا دار في اجتماع مرتضى منصور وخالد عبد العزيز؟.. الوزير يوضح

التحرير

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قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إن علاقته برئيس نادي الزمالك ليس لها علاقة بكرة القدم، مؤكدا أن الأخير لم يطلب منه التدخل لإنهاء أزمة مباراة المقاصة.

وأضاف "عبد العزيز"، في تصريحات خاصة للتحرير، أنه لا يجرؤ على التدخل في عمل اتحاد الكرة؛ لأنه المسؤول عن إدارة اللعبة.

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وعن أسباب زيارة رئيس الزمالك له مؤخرا، أكد وزير الرياضة، أنهما بحثا أمورا بعيدة عن أزمة القلعة البيضاء واتحاد الكرة.

وشدد على أن مكتبه في الوزارة "متاح لجميع الأندية..  لكن للمناقشة وليس التدخل لحل أي أزمة متعلقة بنشاط كرة القدم".

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التحرير

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