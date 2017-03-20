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وزير الرياضة يكشف حقيقة تعيين مجلس جديد للجبلاية

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وزير الرياضة يكشف حقيقة تعيين مجلس جديد للجبلاية وزير الرياضة يكشف حقيقة تعيين مجلس جديد للجبلاية

التحرير

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نفى المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، ما تردد عن اتخاذه قرار بتعيين مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة في حالة رفض الاستشكال المقدم على بطلان انتخابات الجبلاية.

وأوضح "عبد العزيز"، في تصريحات خاصة للتحرير، أن قرار التعيين مخالف للائحة، لكن في حالة رفض الاستشكال سيتولى العميد ثروت سويلم، إدارة الجبلاية، ثم يدعو للانتخابات خلال ٩٠ يوما.

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وأكد وزير الرياضة، أنه حال رفض الاستشكال سينفذ حكم حل المجلس فورا، نافيا اتفاقه مع المهندس هاني أبو ريدة على تعيينه من جديد.

كانت محكمة القضاء الإداري، قد أصدرت حكما ببطلان انتخابات اتحاد الكرة، وتقدم مجلس الجبلاية باستشكال على الحكم.

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التحرير

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