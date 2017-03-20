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اختبار طبي لوليد سليمان قبل مران الأربعاء

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اختبار طبي لوليد سليمان قبل مران الأربعاء اختبار طبي لوليد سليمان قبل مران الأربعاء

التحرير

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

يخضع وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاختبار طبي بعد غد الأربعاء، لتحديد مدى تخلصه من إجهاد العضلة الخلفية من عدمه، وإمكانية مشاركته في التدريبات الجماعية، بعد تعرضه لإجهاد في العضلة الخلفية استبدل على أثره خلال مشاركته في مباراة بيدفيست الجنوب إفريقي.

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ومن جانبه قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول، إن اللاعب سيكون جاهزا للمشاركة في تدريبات الأربعاء أو الخميس على أقصى تقدير، لا سيما أنه عانى من إجهاد خفيف خلال المباراة، وأن الجهاز الفني فضل استبداله، لتجنب تفاقم الإصابة.

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التحرير

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