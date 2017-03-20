النيابة تستمع لأهل "غريق حمام السباحة" باستاد القاهرة

كتب – محمود السعيد:

حددت نيابة شرق القاهرة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول، جلسة اليوم الإثنين، للاستماع لأقوال أهل "غريق حمام السباحة" باستاد القاهرة.

وقرر المستشار أحمد عاصي، وكيل النائب العام، وبإشراف المحامي العام الأول، المستشار إبراهيم صالح، اليوم الأحد، صرف اللواء علي الدمرداش، مدير عام استاد القاهرة من سرايا النيابة بعد الاستماع لأقواله في واقعة وفاة شاب غرقا داخل حمام سباحة بالاستاد، الجمعة الماضية.

وقررت النيابة أمس السبت، حبس المتهم "يوسف.ص"، مدرب سباحة باكأديمية "الديب" 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة غرق شاب داخل حمام سباحة باستاد القاهرة.

ونسبت النيابة للمتهم "يوسف.ص" تهمة القتل الخطأ للمجني عليه محمد بدر.

وكشفت معاينة النيابة عدم وجود كاميرات مراقبة بمحيط حمام السباحة حيث وقع الحادث يوم الجمعة الماضية.

وتبين كذلك من معاينة النيابة أن حمام السباحة -محل الجريمة- ممتلئ بمياه عكرة وغير صالحة للاستخدام.

وكان المستشار أحمد عاصي، وكيل نيابة الحوادث، قرر إخلاء سبيل مدير حمامات استاد القاهرة و5 آخرين من المسئولين عن الاستاد بضمان محل إقامتهم.

وأمرت النيابة برئاسة المستشار إسلام الجوهري، رئيس النيابة، بدفن وتشريح جثة الشاب الذي لقى مصرعه غرقا داخل حمام سباحة باستاد القاهرة