أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مريم عثمان " خبيرة التنمية البشرية " ... إكتساب المهارات والتخطيط -
السفيرة عزيزة - مريم عثمان ... الأفكار الإيحابية ممكن أن يكتسبها الشخص بنفسه أم يجب التوجه لمختص -
السفيرة عزيزة - متصلة لـ نهى بعد العزيز ... الراجل هو سبب الإكتئاب في كل حاجة -
السفيرة عزيزة - خمسة أشياء لتجديد طاقتك الإيجابية -
«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري -
فرمان جديد من إيناسيو للاعبي الزمالك -
«انتفاضة وفوز تاريخي وفك نحس».. ظواهر الجولة الـ24 من الدوري -
فيديو صاعقات القلوب يثير ضجة وغضب كبير ومحللون يؤكدون أن هناك لقطة فيه تكشف عن علاقة تنظيم داعش بدولة اسلامية -
عاجل .. الحماية المدنية تكشف حقيقة انفجارات بمدن 6 أكتوبر وتؤكد مشطنا المنطقة بالكامل -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حدث بالفعل مع المنتج هشام سليمان" أنا والبرص " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

النيابة تستمع لأهل "غريق حمام السباحة" باستاد القاهرة

Google+ Print
النيابة تستمع لأهل "غريق حمام السباحة" باستاد القاهرة النيابة تستمع لأهل "غريق حمام السباحة" باستاد القاهرة

مصراوي Masrawy

النيابة تستمع لأهل غريق حمام السباحة

كتب – محمود السعيد:
حددت نيابة شرق القاهرة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول، جلسة اليوم الإثنين، للاستماع لأقوال أهل "غريق حمام السباحة" باستاد القاهرة.
وقرر المستشار أحمد عاصي، وكيل النائب العام، وبإشراف المحامي العام الأول، المستشار إبراهيم صالح، اليوم الأحد، صرف اللواء علي الدمرداش، مدير عام استاد القاهرة من سرايا النيابة بعد الاستماع لأقواله في واقعة وفاة شاب غرقا داخل حمام سباحة بالاستاد، الجمعة الماضية.
وقررت النيابة أمس السبت، حبس المتهم "يوسف.ص"، مدرب سباحة باكأديمية "الديب" 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة غرق شاب داخل حمام سباحة باستاد القاهرة.
ونسبت النيابة للمتهم "يوسف.ص" تهمة القتل الخطأ للمجني عليه محمد بدر.
وكشفت معاينة النيابة عدم وجود كاميرات مراقبة بمحيط حمام السباحة حيث وقع الحادث يوم الجمعة الماضية.
وتبين كذلك من معاينة النيابة أن حمام السباحة -محل الجريمة- ممتلئ بمياه عكرة وغير صالحة للاستخدام.
وكان المستشار أحمد عاصي، وكيل نيابة الحوادث، قرر إخلاء سبيل مدير حمامات استاد القاهرة و5 آخرين من المسئولين عن الاستاد بضمان محل إقامتهم.
وأمرت النيابة برئاسة المستشار إسلام الجوهري، رئيس النيابة، بدفن وتشريح جثة الشاب الذي لقى مصرعه غرقا داخل حمام سباحة باستاد القاهرة

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الرقابة الإدارية: إحباط محاولة تهريب بنادق وذخيرة إلى داخل البلاد

الرقابة الإدارية: إحباط محاولة تهريب بنادق وذخيرة إلى داخل البلاد

شوقي يوافق على تطبيق مشروع "المعلمون أولًا" على مدارس التعليم الفني

شوقي يوافق على تطبيق مشروع "المعلمون أولًا" على مدارس التعليم الفني

طلاب الثانوية يؤدون امتحانات "البوكليت" التجريبية في الأحياء والجغرافيا والجبر

طلاب الثانوية يؤدون امتحانات "البوكليت" التجريبية في الأحياء والجغرافيا والجبر

لحصاد قمح المليون ونصف فدان لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي

لحصاد قمح المليون ونصف فدان لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي