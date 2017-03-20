إخلاء سبيل 25 متهمًا بقضية "تمويل الكيانات الإرهابية"

كتب – محمود السعيد:

أمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المحامي العام الأول، المستشار وائل شبل، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل ٢٥ متهما بضمان محل إقامتهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تمويل الكيانات الإرهابية".

وتحقق نيابة جنوب القاهرة الكلية مع 73 من المُدرجين على قائمة الإرهابيين والمتهمين بتمويل جماعة الإخوان، وذلك في القضية رقم ٥٣٦ لسنة ٢014، حصر أمن الدولة العليا.

وأنكر المتهمون في تحقيقات المستشار أحمد هاني، تورطهم في تمويل جماعة الإخوان أو المشاركة في شركاتهم، وأن أسمائهم تم إدراجها بالخطأ.

وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة في وقت سابق، بإدراج أكثر من ١٥٠٠ شخصا من قيادات جماعة الإخوان وآخرين بينهم اللاعب محمد أبو تريكة علي قائمة الإرهابيين.