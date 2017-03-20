أخبار عاجلة

حلقة ملاعب ONsport - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
الرقابة الإدارية: إحباط محاولة تهريب بنادق وذخيرة إلى داخل البلاد -
شوقي يوافق على تطبيق مشروع "المعلمون أولًا" على مدارس التعليم الفني -
طلاب الثانوية يؤدون امتحانات "البوكليت" التجريبية في الأحياء والجغرافيا والجبر -
لحصاد قمح المليون ونصف فدان لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي -
قبل ساعات من غلق اللجان.. أكثر من 25 ألف ناخب يختارون خليفة "المصيلحي" بأبو كبير -
بالصور.. القوات المسلحة تبدأ ترميم الكنيسة المرقسية والمحال المتضررة بالإسكندرية -
محافظ القليوبية: مترو الأنفاق سيصل قليوب والقناطر الخيرية -
بالصور.. حملات مرورية مكبرة لرفع السيارات المتروكة بشوارع أسيوط -
بالفيديو- من قلب «نبروه»...طريقة تمليح الفسيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. شباب الطلائع يزورون مقر النقطة الحصينة بعيون موسى

Google+ Print

مصراوي Masrawy

شباب الطلائع يزورون مقر النقطة الحصينة بعيون موسى (1)شباب الطلائع يزورون مقر النقطة الحصينة بعيون موسى (1)

شباب الطلائع يزورون مقر النقطة الحصينة بعيون موسى (2)شباب الطلائع يزورون مقر النقطة الحصينة بعيون موسى (2)

شباب الطلائع يزورون مقر النقطة الحصينة بعيون موسى (3)شباب الطلائع يزورون مقر النقطة الحصينة بعيون موسى (3)

شباب الطلائع يزورون مقر النقطة الحصينة بعيون موسى (4)شباب الطلائع يزورون مقر النقطة الحصينة بعيون موسى (4)

شباب الطلائع يزورون مقر النقطة الحصينة بعيون موسى (5)شباب الطلائع يزورون مقر النقطة الحصينة بعيون موسى (5)

شباب الطلائع يزورون مقر النقطة الحصينة بعيون موسى (6)شباب الطلائع يزورون مقر النقطة الحصينة بعيون موسى (6)

شباب الطلائع يزورون مقر النقطة الحصينة بعيون موسى (7)شباب الطلائع يزورون مقر النقطة الحصينة بعيون موسى (7)

شباب الطلائع يزورون مقر النقطة الحصينة بعيون موسى (8)شباب الطلائع يزورون مقر النقطة الحصينة بعيون موسى (8)

شباب الطلائع يزورون مقر النقطة الحصينة بعيون موسى (9)شباب الطلائع يزورون مقر النقطة الحصينة بعيون موسى (9)

شباب الطلائع يزورون مقر النقطة الحصينة بعيون موسى (10)شباب الطلائع يزورون مقر النقطة الحصينة بعيون موسى (10)

شباب الطلائع يزورون مقر النقطة الحصينة بعيون موسى (11)شباب الطلائع يزورون مقر النقطة الحصينة بعيون موسى (11)

شباب الطلائع يزورون مقر النقطة الحصينة بعيون موسى (13)شباب الطلائع يزورون مقر النقطة الحصينة بعيون موسى (13)

شباب الطلائع يزورون مقر النقطة الحصينة بعيون موسى (12)شباب الطلائع يزورون مقر النقطة الحصينة بعيون موسى (12)

شباب الطلائع يزورون مقر النقطة الحصينة بعيون موسى (14)شباب الطلائع يزورون مقر النقطة الحصينة بعيون موسى (14)

شباب الطلائع يزورون مقر النقطة الحصينة بعيون موسى (15)شباب الطلائع يزورون مقر النقطة الحصينة بعيون موسى (15)

جنوب سيناء - أحمد السيد:

نظمت الإدارة المركزية للطلائع، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، زيارة الفوج الرابع للزيارات الميدانية التابعة للقوات المسلحة، احتفالا بيوم الشهيد وأعياد تحرير سيناء.

حيث تمت زيارة لمقر النقطة الحصينة بمنطقة موسى بسيناء، بمشاركة طلائع محافظتي المنيا والبحيرة، حيث تعرف الطلائع من خلال عرض "data show" عن تاريخ وأهمية هذه النقطة القوية، وموقعها الإستراتيجي، وكيف استغل العدو موقعها لضرب مدينة السويس، وملحمة استردادها من قبل جنودنا البواسل يوم 7-8 أكتوبر، حيث قام الطلائع بعمل جولة ميدانية بهذه النقطة وتعرفوا عليها، من خلال مشاهدة أماكن القيادة ومراكز التحكم والمشفى الطبي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف "

ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف "

خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه

خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه