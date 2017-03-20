بالصور.. شباب الطلائع يزورون مقر النقطة الحصينة بعيون موسى

جنوب سيناء - أحمد السيد:

نظمت الإدارة المركزية للطلائع، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، زيارة الفوج الرابع للزيارات الميدانية التابعة للقوات المسلحة، احتفالا بيوم الشهيد وأعياد تحرير سيناء.

حيث تمت زيارة لمقر النقطة الحصينة بمنطقة عيون موسى بسيناء، بمشاركة طلائع محافظتي المنيا والبحيرة، حيث تعرف الطلائع من خلال عرض "data show" عن تاريخ وأهمية هذه النقطة القوية، وموقعها الإستراتيجي، وكيف استغل العدو موقعها لضرب مدينة السويس، وملحمة استردادها من قبل جنودنا البواسل يوم 7-8 أكتوبر، حيث قام الطلائع بعمل جولة ميدانية بهذه النقطة وتعرفوا عليها، من خلال مشاهدة أماكن القيادة ومراكز التحكم والمشفى الطبي.