«قارئة الفنجان.. وزيديني عشقًا».. قصائد «نزارية» في بحر الطرب

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الشِعر على قدر تأثيره في الوجدان، إلا أن جمهوره لا يزال محدودًا على مستوى الوطن العربي، خاصة في السنوات الأخيرة، بعد أن غزت مواقع التواصل الاجتماعي كل بيت، وأقصى ما وصل إليه الشعر على تلك المواقع عبارة عن جمل متناثرة ومن ورائها خلفيات رومانسية أو مأساوية، تعبر عن حالة يعيشها الرجل مع محبوته أو العكس، فتلقى بعض المشاركات من المهتمين، لكن القصائد كاملة قد لا تجد فرصة الظهور لجميع الناس، تقديرًا للمجهود المبذول في كتابتها، إلا أن الباب الخلفي لتلك القصائد كان بحر الطرب، الذي لا ينجو إنسان -غالبًا- من الغرق فيه.



قصائد الشاعر السوري الراحل نزار قباني، عرفت طريقها إلى بحر الطرب، من خلال تحويلها إلى أغاني زيّنتها ألحان كبار الملحنين، وأدّاها عمالقة الغناء في العالم العربي، فعرقت طريقها إلى كل بيت، وضمنت فرصة الخلود عن تلك القصائد التي ظلت حبيسة أوراق بالية، اعتصرت قلب صاحبها عند كتابتها.

وأول تلك القصائد كانت قصيدة "كيف كان"، التي لحنها وغناها الفنان المصري أحمد عبد القادر، خلال زيارته لدمشق في عام 1953، ثم جاء الدور على قصيدة "بيت الحبيبة" التي غناها نجيب السراج في عام 1958، في حين لحّن موسيقار الأجيال، محمد عبد الوهاب، قصائد "أيظن" و"ارجع إلي"، و"ماذا أقول له"، و"متى ستعرف كم أهواك" و"أسألك الرحيل" وغنتهم جميعًا المطربة نجاة الصغيرة.

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كان لـ "القباني" حظ غناء كوكب الشرق أم كلثوم لقصيدته "أصبح عندي بندقية"، التي غنتها عقب نكسة 67، كما تعاون معه العندليب الأسمر، عبد الحليم حافظ، في أروع قصائده وهي "قارئة الفنجان"، التي استغرقت عملية تحويلها إلى أغنية قرابة الثلاثة أعوام، عكف خلالها العندليب ومعاونوه إلى التعديل في بعض الكلمات حتى تتلاءم مع اللحن، ومن جانبه تفهّم الأمر الشاعر الكبير، وكان لهما لقاء تلفزيوني شهير يوضح ذلك الأمر.

أما السيدة فيروز، فقد غنّت ثلاث قصائد، اشتهرت إحداها وهي "لا تسألوني ما اسمه حبيبي"، من تلحين الأخوان رحباني، وكذلك غنّت السيدة فايزة قصيدته رسالة من امرأة"، من تلحين زوجها محمد سلطان، هي رسالة توجّهها امرأة مخدوعة إلى حبيبها.

ومن الجيل المعاصر غنّت ماجدة الرومي قصيدة "بيروت ست الدنيا"، وكان لتلك القصيدة دور في صنع جزءًا كبيرًا من نجاح "الرومي"، كما صدح صوتها بقصيدتي "كلمات" و"مع جريدة".

لكن نصيب الأسد من قصائد "القباني" ذهب للمطرب العراقي كاظم الساهر، الذي غنى ما يزيد عن 20 قصيدة للشاعر السوري، أشهرها: ""زيديني عشقاً"، و"مدرسة الحب"، و"إنّي خيّرتك فاختاري" و"أشهد ألاّ امرأة"، و"حبيبتي والمطر" و"قولي أحبك" و"ممنوعة أنت" و"الحب المستحيل" و"كل عام وأنت حبيبتي" وغيرها.