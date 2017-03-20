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بالصور.. كرنفالات فنية بالأقصر احتفالًا باختيارها عاصمة للثقافة العربية

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مصراوي Masrawy

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الأقصر – محمد محروس:
شهدت شوارع وميادين محافظة الأقصر، صباح اليوم، كرنفالات فنية لفرق الموسيقى الشعبية والتنورة إيذانا ببدء احتفالات اختيار المحافظة عاصمة للثقافة العربية 2017.

وشهدت ساحات أبوالحجاج ومعبدا الأقصر والكرنك وميدان التجارة وموقف الأقصر، عروضا فنية لفرق الأقصر وسوهاج وأسيوط وتوشكى وأسيوط للفنون الشعبية.

وقال الباحث سعد فاروق، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، إن إمكانيات الهيئة العامة لقصور الثقافة مسخرة بشكل كامل لإنجاح المهرجان، وإن اختيار تلك الميادين الشعبية لما تشهده من كثافة سكانية كبيرة، حتى تكتسي الأقصر بهذا الكرنفال الشعبي، تمهيدا للافتتاح الرسمي، مساء اليوم، بمعبد الكرنك.

وأنهت سلطات الأقصر استعداداتها لبدء احتفالات اختيار الأقصر عاصمة للثقافة العربية 2017، التي تنطلق اليوم، في احتفالية كبيرة بمعبد الكرنك، بحضور حلمي النمنم وزير الثقافة ومحمد بدر محافظ الأقصر وعدد من وزراء الثقافة العرب.

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