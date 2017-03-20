تفاصيل ضحايا الحرب الأهلية السورية (رسم بياني)

القاهرة (مصراوي)

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، حصيلة القتلى من المدنيين في سوريا ومن قوات النظام السوري ومعارضيه والميليشليات الموالية لكل منهما، والتي قدرها المرصد بنحو أكثر من 320 ألف شخص منذ اندلاع المعارك في سوريا 2011، وحتى فبراير 2017.

وأوضح المرصد السوري أنه منذ عام 2011 حتى الآن قُتل نحو 17 ألف و411 من الأطفال، و10 آلاف و847 من النساء، و76 ألف و815 من الرجال، كما أوضح أن عدد القتلى من المدنيين يمثل نحو 96 ألف و73 قتيلًا.

وقال المرصد هناك نحو 6 آلاف و862 من عناصر الميليشيات الأجنبية التي تقاتل داخل سوريا، قتلوا منذ 2011، بالإضافة إلى ألف و421 من عناصر حزب الله اللبناني، و45 ألف و290 مقاتلًا من ميليشيات سورية.

وأضاف المرصد أن قوات النظام السوري التابع للرئيس بشار الأسد، قُتل منها حوالي 60 ألف و901 مقاتلًا، فضلًا عن مقتل 114 ألف و474 من القوات المواليه له.

وأشار المرصد إلى أن حصيلة قتلى القوات المعارضة للنظام، تمثل نحو 108 ألف و208 مقاتل، كما أن هناك 55 ألف و875 قتيلًا من الجهاديين المعارضين للنظام السوري، بالإضافة إلى 52 ألف و333 مقاتلًا من مقاتلون معارضون للنظام وقوات سوريا الديمقراطية.

وقدر المرصد حصيلة القتلى من مجهولي الهوية بحوالي أكثر من 3 آلاف و683 قتيلًا، كما قدرت حصيلة الجنود الفارين من المعارك بحوالي ألفين و603 جندي.

ولفت المرصد إلى أن عام 2014 كان أكثر الأعوام من حيث عدد الضحايا، حيث قُتل ما يقرب من 80 ألف مقاتلًا، بينما قُتل في عام 2011 حوالي 5 آلاف مقاتل تقريبًا.