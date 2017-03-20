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وزير التموين: لجنة في كل مركز بكافة المحافظات لاستلام محصول القمح

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وزير التموين: لجنة في كل مركز بكافة المحافظات لاستلام محصول القمح وزير التموين: لجنة في كل مركز بكافة المحافظات لاستلام محصول القمح

مصراوي Masrawy

علي المصيلحي وزير

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن اللجنة العليا لجمع محصول القمح ستجتمع الأربعاء المقبل لمراجعة خطة استلام محصول القمح في صوامع وزارة التموين الموجودة في كافة المحافظات.

وأضاف المصيلحي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء علي هامش اجتماع مجلس المحافظين، أنه تم القضاء على مشاكل استلام القمح التي كانت موجودة في السنوات السابقة، عن طريق تحديد لجان للاستلام في كل مركز تجميع للقمح.

وأشار المصيلحي إلى أنه سيتم تحديد الصوامع التي ستخزن فيها كل منطقة على حدة، لعدم وجود أزمة في التخزين، مؤكدا أن الصوامع جاهزة لاستلام القمح منذ 15 أبريل المقبل.

وأوضح وزير التموين أنه تقرر دفع ثمن توريد القمح للمزارع في خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تسليم كمية القمح للصوامع التابعة لوزارة التموين.

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مصراوي Masrawy

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