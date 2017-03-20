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جامعة الإسكندرية تبحث مع وفد روسي إدارة المحطات النووية

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مصراوي Masrawy

وفد روسي بجامعة الاسكندرية (1)وفد روسي بجامعة الاسكندرية (1)

وفد روسي بجامعة الاسكندرية (2)وفد روسي بجامعة الاسكندرية (2)

الإسكندرية – محمد عامر:
وقعت جامعة الإسكندرية والجامعة الوطنية للبحوث النووية بروسيــا "MEPHI"، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم للتعاون بين الجامعتين في التبادل الطلابي والبرامج العلمية والأبحاث المشتركة.

ومن جانبه، قال الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية، إنه تم توقيع المذكرة خلال زيارة وفد الجامعات الروسية لكلية الهندسة، ويضم 14 باحثاً ومتخصصاً، يمثلون شركة "روساتوم" وخمس جامعات روسية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أنه تم بحث سبل التعاون فى جميع المجالات التى تتعلق بإنشاء وإدارة المحطات النووية، ودعم المشروع المصري لإنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة.

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