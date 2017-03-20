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حي مصر الجديدة يستمر في إغلاق الكافيهات والمحال المخالفة

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حي مصر الجديدة يستمر في إغلاق الكافيهات والمحال المخالفة حي مصر الجديدة يستمر في إغلاق الكافيهات والمحال المخالفة

التحرير

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يواصل حي الجديدة سلسلة حملات إزالة المقاهي المخالفة، والتي بدأها منذ ما يقرب من شهر، عقب حادثة مقهى keif، التي راح ضحيتها أحد المواطنين الأبرياء.

وأكد المهندس إبراهيم صابر رئيس الحي أنه شن حملة اليوم على شارع عبد العزيز الهواري، المتفرع من شارع النزهة، وتم غلق وتشميع مقهى ترانزيت، وازالة كافة الإشغالات ،كما تم غلق محل "بلايستيشن" غير مرخص في وحدة سكنية، وغلق وتشميع مطعم جراند رويال بالعقار رقم 57 شارع النزهة، وذلك لانتهاء عقد الإيجار للوحدة، إذ أنه من شروط صدور الترخيص من الحي وجود عقد إيجار ساري للوحدة الصادر لها الترخيص باسم صاحب النشاط.

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وأكد صابر أن الحملات مستمرة بناء على توجيهات المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة بغلق كافة المقاهي والمطاعم والمحال المخالفة بالحي.
 

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التحرير

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