«الزراعة»: تراجع في نسبة مساحات القمح المزروعة لـ269 ألف فدانا

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كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة، اليوم الاإثنين، أن المساحات المخصصة لزراعة القمح هذا الموسم بلغت حتى 16 من الشهر الجاري، 3 ملايين و135 ألف و738 فدانا، مقابل مساحة العام الماضي، في نفس التوقيت التي بلغت 3 ملايين و404 ألف و944 فدانا، أي بنسبة تراجع بلغت 269 ألف و206 أفدانة عن العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن إطلاق وزارة الزراعة للحملة القومية لتدقيق المساحات المزروعة بمحصول القمح للموسم الحالي، من خلال تقنية الاستشعار عن بعد، ومطابقة التصوير الجوي للأقمار الصناعية على أرض الواقع، بكافة محافظات الجمهورية، ضمن وجود بيانات حقيقية وكاملة حول المساحات المنزرعة بالمحصول لهذا الموسم، كذلك الإنتاجية المتوقعة.

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وذكر التقرير، أنه من خلال لجان الحصر الفعلية للمساحات المزروعة قمحًا، يوضح أن محافظة الشرقية احتلت المركز الأول بمساحات بلغت 378 ألف و492 فدانا، يليها البحيرة بمساحات بلغت 331 ألف و714 فدانا، والمنيا 263 ألف و206 أفدنة، تليها الدقهلية بمساحات بلغت 233 ألف و826 فدانا، كفر الشيخ 220 ألف و952 فدانا، والفيوم 188 ألف و819 فدانا، أسيوط 227 ألفا 979 فدانا، وسوهاج 1977 ألف و597 فدانا، والوادي الجديد 173 ألف و7711 فدانا.

وأوضح التقرير، أن المساحات المزروعة قمحا بمحافظة الغربية 135 ألف و930 فدانا، وتليها النوبارية بمساحات 119 ألف و120 فدانا، تليها المنوفية بلغت 116 ألف 630 فدانا، يليها بني سويف 121 ألفا و674 فدانا، ويليها قنا بمساحات بلغت 98 ألف و263 فدانا، ويليها والإسكندرية 65 ألف 286 فدانا، وأسوان 53 ألف 487 فدانا، القليوبية 47 ألف و459، يليها الأقصر 40 ألف و911 فدانا، يليها مطروحح 31 ألف و174 فدانا، ويليها الجيزة 31 ألف و906 فدانا، ودمياط 26 ألف و1822 فدانا.