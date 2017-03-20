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نقيب البدالين: قرار ربط السلع جرئ.. والحكومة تدخلت لتوفير الاحتياجات

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نقيب البدالين: قرار ربط السلع جرئ.. والحكومة تدخلت لتوفير الاحتياجات نقيب البدالين: قرار ربط السلع جرئ.. والحكومة تدخلت لتوفير الاحتياجات

التحرير

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علَّق وليد الشيخ رئيس النقابة العامة لبدالين ، على قرار وزير التموين ببدء ربط السلع الأساسية على البطاقات التموينية، قائلًا: إن "قراره جرئ جدًا، وهو عبارة عن ربط ودمج للمنظومة القديمة والجديدة معًا".

وأضاف "الشيخ" أنه وفقًا للقرار سيتمكن المواطن من صرف الثلاث سلع الأساسية وهذا يعد إلزامًا من قبل الوزارة بتوفيرهم نظرًا لعدم وجود بديل، مؤكدًا أن هذه هي المرة الأولى التي تتدخل فيها بشكل واضح لتوفير احتياج المواطن لأنها سابقًا كانت تقف محايدة من قضية الدعم فكل ما عليها توفير الأموال والمواطن يجد السلع أو لا يجدها لا تتدخل.

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وكان الدكتور علي المصيلحي ر وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قرارًا ببدء ربط السلع الأساسية على البطاقات التموينية مرة أخرى ليبدأ المستفيد من دعم السلع التموينية صرف كيلو سكر و عبوة زيت و كيلو أرز لكل فرد مقيد من أول إبريل، و ذلك لضمان تأمين جانب من احتياجات المواطنين من السلع الأساسية للمواطنين التي لا غنى عنها للأسرة المصرية و الحد من ظهور أزمات في السلع الأساسية وتعظيم الاستفادة من قيمة الدعم الموجودة على البطاقة للمواطن وإلغاء السلع المربوطة على بطاقات التموين والتي كان يصل عددها إلى ما يزيد عن 56 سلعة.
ويتضمن التوجيه الوزاري صرف كيلو السكر للمستفيد بسعر 8 جنيهات وكيل الزيت بـ12 جنيه وكيلو الأرز بسعر 6.50 جنيه، ويتم عمل مقاصد بين قيمة السلع وقيمة الدعم المقررة للفرد على البطاقة وهي 21 جنيه على أن يقوم المواطن بسداد باقي فروق السلع.

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التحرير

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