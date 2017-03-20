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وزير التموين: إعادة النظر في منظومة الدعم الفترة المقبلة

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وزير التموين: إعادة النظر في منظومة الدعم الفترة المقبلة وزير التموين: إعادة النظر في منظومة الدعم الفترة المقبلة

التحرير

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قال الدكتور علي مصيلحي وزير والتجارة الداخلية، إن المرحلة المقبلة تشهد إعادة النظر في منظومة الدعم، لتقليل الفاقد منه حتى يكون مؤثرا، من خلال توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأضاف وزير التموين، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء على هامش اجتماع مجلس المحافظين، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة كانت ضرورية لمعالجة الوضع الحالي، إلى جانب تحرير سعر الصرف كان قرارا قاسيا، لكنه خيار لابد منه، الأمر الذي نتج تضخما ارتفع الفترة الأخيرة، فوجدنا انه لابد من إعادة النظر فى مفهوم الحماية الاجتماعية وفى قيمة الدعم، ونرى أنه لابد من رفع مستوى الدعم وسياسات الحماية الاجتماعية.

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وأشار الدكتور علي مصيلحي إلى أنه سيجتمع بوزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، لمراجعة الموازنة العامة للدولة الجديدة المتعلقة بوزارة التموين، لأنه تم تسليمها في عهد الوزير السابق قبل تعيينه وزيرا للتموين في التعديل الوزاري الأخير.

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التحرير

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