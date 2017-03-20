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الحرف اليدوية: نقص التمويل والمرافق يهددان صناعة «الفخار»

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الحرف اليدوية: نقص التمويل والمرافق يهددان صناعة «الفخار» الحرف اليدوية: نقص التمويل والمرافق يهددان صناعة «الفخار»

التحرير

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قال رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، مسعد عمران: إن "157 ورشة من ورش الفخارين على وشك الإغلاق بسبب المشاكل التي تواجه الصناعة من غياب توصيل المرافق، إضافة إلى عشوائية الإنتاج ونقص العمالة الماهرة والمدربة، بالإضافة إلى نقص التمويل، وهو ما أدى إلى تهديد القطاع بالإنقراض".

وأضاف "عمران" أن الغرفة تسعى حاليًا إلى الوصول لاتفاق مع محافظة القاهرة لمنح الأراضي لأصحاب الورش بنظام التمليك أو حق الانتفاع والإيجار.

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وأكد رئيس غرفة الحرف اليدوية، أن الغرفة تسعى لتوفير قروض تمويلية لشراء الأفران الأزمة للإنتاج بدلًا من طريقة لإنتاج التقليدية الحالية، إضافة إلى دعم تلك الورش ماديًا لتوفير مستلزمات الإنتاج وذلك بالتعاون مع البنوك.

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التحرير

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