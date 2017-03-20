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المالية تتوقع ضخ 15 مليار دولار استثمارات أجنبية لمصر في 2018

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المالية تتوقع ضخ 15 مليار دولار استثمارات أجنبية لمصر في 2018 المالية تتوقع ضخ 15 مليار دولار استثمارات أجنبية لمصر في 2018

التحرير

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توقَّع وزير المالية عمرو الجارحي ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمصر لما بين 13 و15 مليار دولار فى السنة المالية 2017- 2018 التي تبدأ أول يوليو المقبل.

وتستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو عشرة مليارات دولار فى السنة المالية الحالية 2016- 2017.

وقال "الجارحي" في اتصال هاتفي، مع "رويترز"، اليوم الاثنين: "نتوقع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة لما بين 13 و15 مليار دولار في السنة المالية المقبلة بإذن الله".

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وقفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 39% فى النصف الأول من السنة المالية الحالية لتصل إلى 4.3 مليار دولار، وبلغ حجمها 6.4 مليار دولار فى السنة المالية الماضية، و4.1 مليار دولار فى 2013- 2014.

وتأتي الزيادة المتوقعة في الاستثمارات المباشرة مع سعي لتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجَّه للكهرباء والمواد البترولية.

وتهدف مصر من خلال خطوات الإصلاح إلى إنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

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التحرير

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