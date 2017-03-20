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المالية تعتزم طرح أذون وسندات خزانة بـ 22.8 مليار جنيه

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المالية تعتزم طرح أذون وسندات خزانة بـ 22.8 مليار جنيه المالية تعتزم طرح أذون وسندات خزانة بـ 22.8 مليار جنيه

التحرير

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تعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 22.8 مليار جنيه خلال الأسبوع المقبل، حيث من المقرر طرح أذون خزانة لاجال كلا من 91، 182، 273 و364 يومًا، بقيمة تبلغ نحو 22 مليار جنيه، الى جانب طرح نحو850 مليون جنيه سندات خزانة لاجال كلا من 3 و7 سنوات.

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم الإثنين، الى ارتفاع حجم اموال البنوك عبر الية الودائع المربوطة الثابتة ومتغيرة العائد لتصل الى 85 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى، مقارنة بنحو70 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق عليه، كما ضاعف البنك المركزى قيمة الودائع المربوطة ذات العائد المتغير لتصل الى 30 مليار جنيه خلال الاسبوع الماضى، مقابل 15 مليار جنيه خلال الاسبوع السابق عليه.

وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة، لإدارة مستويات السيولة، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، ومحاربة التضخم، ويسمح للبنوك بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يحدث فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.

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كما ارتفع متوسط عائد الودائع المربوطة ليسجل نحو 17.2%، فى مقاب نحو 16.5%، وبلغ أقل عائد نحو 17%، وأعلى عائد سجل نحو 17.3%، فيما زاد عدد وقيمة العروض التى قدمتها البنوك من 31 عرضاً بواقع 22.8 مليار جنيه، الى45 عرضاً بقيمة 65.7 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.

وتعتبرمزادات الودائع المربوطة الأسبوعية، احدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة مستويات السيولة داخل السوق المحلية، ويطرح المركزى عطاء الودائع ذات العائد الثابت يوم الثلاثاء من كل أسبوع بسعر فائدة يحدده البنك لعملياته الرئيسية.

ويقوم البنك المركزى بطرح عطاءات الودائع متغيرة العائدة، يوم الأربعاء من كل اسبوع، ويسمح للبنوك بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، مثل ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.

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التحرير

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