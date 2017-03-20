وزير البترول يتفقد سير العمل فى مشروع تنمية «حقل ظهر»

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تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، سير العمل فى مشروع تنمية حقل ظهر محافظة بورسعيد، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية لمشروعات تنمية حقول الغاز الجديدة وسرعة وضعها على خريطة الإنتاج.

وأكد الوزير، أن العمل فى مشروع تنمية حقل ظهر يجرى على قدم وساق سواء فى تنفيذ برامج حفر الآبار التنموية أو فى أعمال الإنشاءات والتجهيزات الخاصة بالأعمال البحرية و كذلك المحطة البرية لاستقبال ومعالجة غازات حقل ظهر ووضعه على خريطة الإنتاج، وفقاً للبرامج الزمنية المحددة.

وترأس الملا، الاجتماع الدورى الثامن للجنة العليا لمتابعة تقدم الأعمال فى مشروع تنمية حقل ظهر بمنطقة شروق البحرية، بحضور المهندس محمد مؤنس وكيل أول الوزارة والجيولوجي أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية والمهندس عابد عز الرجال رئيس هيئة البترول والمهندس عاطف حسن رئيس شركة بتروبل والمهندس صلاح اسماعيل رئيس شركة بتروجت والمهندس محمد حتحـوت رئيس شركة إنبى، والمهندس السيد البدوي رئيس شركة خدمات البترول البحرية ومن جانب شركة إينى الإيطالية المهندس أدريانو مونجيني المدير الإقليمي والمهندس فابيو كافاننا رئيس الشركة الدولية الإيطالية للزيت وممثلين عن شركة سايبم.

وخلال الاجتماع تم استعراض ما تم تحقيقه من أعمال على أرض الواقع مقارنة بالبرنامج الزمنى المخطط للمشروع، ووضع الحلول العاجلة لأى صعوبات تعترض الالتزام بالبرنامج الموضوع لتنفيذ المشروع فى التوقيت المحدد.

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وتناول الاجتماع برنامج عمل حفر الآبار التنموية التى ستوضع على الإنتاج ضمن المرحلة الأولى التى تستهدف إنتاج مليار قدم مكعب غاز يومياً بنهاية عام 2017 يرتفع إلى 7ر2 مليار قدم مكعب بعد انتهاء تنمية كل الآبار خلال عام 2019، حيث تم الانتهاء من أعمال حفر 7 أبار وجاري حفر البئر الاستكشافي ظهر-1 العميق، وذلك فى إطار البرنامج الزمنى للمرحلة الأولى لتنمية الحقل.

كما تم استعراض تنفيذ الأعمال البحرية الخاصة بشبكة الخطوط تحت السطحية لنقل الغاز والخدمات من الأبار لمحطة المعالجة البرية والتي يقوم بأعمال الانشاءات كل من شركة سايبم وخدمات البترول البحرية حيث تتم الأعمال بمعدلات عالية، بالإضافة الى استعراض البرنامج الزمنى لأعمال تصنيع منصة التحكم البحرية بواسطة شركة بتروجت وأعمال التركيبات البحرية الخاصة بها التى سوف تتم بواسطة شركة خدمات البترول البحرية.

وتم استعراض البرنامج الزمنى لتنفيذ الأعمال الخاصة بمحطة معالجة وتسهيلات الإنتاج البرية، وتقدم أعمال التصميمات الهندسية بواسطة شركة إنبى وتدفق وصول المعدات والمهمات الخاصة بالمشروع وأعمال الإنشاءات المدنية والميكانيكية والكهربية والتى تنفذها شركة بتروجت.