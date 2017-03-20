المالية: اقتصاد مصر متنوع وقادر على زيادة معدلات النمو

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أكد وزير المالية، عمرو الجارحي، أن العاملين بوزارة المالية عليهم دور ومسئولية مهمة للغاية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة خاصة المراقبين الماليين الذين يقع على عاتقهم مهمة الرقابة المالية السابقة على صرف المخصصات المالية من قبل الجهات العامة المختلفة الممولة من الموازنة، وذلك للتأكد من صرف تلك المبالغ المالية في بنودها الصحيحة ووفقًا لقانون ربط الموازنة العامة وضمان عدم إهدار المال العام.

جاء ذلك في ختام ورشة العمل التي نظمتها الوزارة ضمن الملتقي الثالث للتخطيط الاستراتيجي الممول من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والذي نظمته وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية برئاسة (نرمان الحيني) لمده ثلاثة أيام، وشارك في هذا الملتقى المراقبين والمفتشين الماليين من قطاع الحسابات والمديريات المالية.

وأوضح "الجارحي" في بيان له اليوم، أن هناك تحديات لاتزال تواجه الاقتصاد القومي الذي تأثر سلبًا بسياسات سابقة، ومع ذلك فإنها أمور يمكن علاجها والتغلب عليها بتكاتفنا معًا من أجل أن يجد أبناءنا غد أفضل، مشيرًا إلى أن المطلوب هو معالجة الاختلالات، وأن يتميز عملنا بالكفاءة والجدية حتى نعبر الصعوبات الراهنة، لافتًا إلى أن ورشة العمل بالملتقي سوف تساعد العاملين بالوزارة لتحقيق أكبر كفاءة في العمل والتعرف بصورة أوضح على المشكلات لننظر لها نظرة شاملة ولندرك أهمية السياسات التي تتبناها الدولة حاليًا التي تستهدف حفز الاقتصاد وتحسين الإدارة المالية والضريبية.

وقال وزير المالية: "نحن نسير في منظومة إصلاح محددة ومدروسة تستهدف وضع الاقتصاد على المسار الصحيح لتخفيض التضخم وعجز الموازنة العامة، كما أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في زيادة تنافسية السوق المصرية وجعلها أكثر جذبًا للاستثمارات - خاصة أن مصر تتمتع بتنوع اقتصادي واعتمادها على أكثر من قطاع لقيادة معدلات النمو من زراعة وصناعة وسياحة وتشييد وبناء ونقل ومقومات لوجستية على رأسها قناة السويس وموانئ متطورة عديدة أصبحت نقاط ارتكاز للتجارة العالمية".

وأضاف أن كل هذه العناصر تمكن مصر من المنافسة عالميًا وزيادة معدلات النمو ما بين 5.5 إلى 6% في السنوات المقبلة.

من جانبه أشاد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة بجهود العاملين بقطاع المديريات المالية في الرقابة على عمليات الإنفاق العام.

وصرح "معيط" أن وزارة المالية تتبنى حاليًا خطة لرفع كفاءة أعمالها عبر نشر النظم المميكنة في جوانب عديدة، فبجانب ميكنة عمليات إعداد وصرف المرتبات، تعمل الوزارة على نشر الميكنة أيضًا في عمليات صرف المخصصات المالية ببرامج الموازنة العامة المختلفة إلى جانب الانتهاء من غلق جميع الحسابات العامة بالبنوك التجارية لتحويلها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي ما يسمح بالتعامل فقط عبر هذا الحساب، مما يزيد من أحكام الرقابة على المال العام، مشيرًا إلى أنه على نهاية العام الحالي ستكون الوزارة أنجزت مرحلة كبيرة من هذه الخطط .

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وكشف "معيط" عن موافقة وزير المالية على إجراء ترقيات بقطاع المديريات المالية لاستكمال الهيكل الإداري للقطاع.

وأشار عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية إلى أن هذه هى المرة الأولى أن يكون هناك تواصل مباشر بين العاملين والقيادات العليا من الوزراة، خاصة أن معظم المراقبين الماليين منتشرين بالمحافظات وليس بالقاهرة وحدها، وأنهم خلال هذا الملتقى شعروا بمسئولية أكبر، وأن الوزارة حريصة عليهم وعلى تطوير أدائهم، وهذا اعتبروه علامة فارقة في أن لهم دور مهم وبالفعل.

وقال "عواد": إننا "سوف ننقل هذا الملتقى وورش العمل إلى كل المحافظات مع فريق متدرب من العاملين ذاتهم لكي يشاركوا في الأهداف والخطط ويحدث مزيدًا من التواصل بين كل المديريات على مستوى الجمهورية فى الفاعليات وتطوير العمل".

من جانبه لفت الدكتور محمد عمر الرئيس التنفيذي للمؤسسة القائمة بالتدريب إلى أن البرنامج التدريبي يتواكب مع الأهداف الخاصة بالدولة واستراتيجيتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وكيفية تطبيقها على وزارة المالية من خلال كوادرها وقياداتها في كل قطاع سواء الموازنات المحلية أو الموازنة العامة أو الحسابات الختامية والمديريات المالية وغيرها من قطاعات الوزارة بهدف وضع أهداف لكل قطاع بما يتسق مع الأهداف العامة للدولة ليصب جهد الجميع في بوتقة واحدة ضمن استراتيجية مصر 2030.

وأضاف "عمر" أن البرنامج التدريبي يركز أيضًا على تعزيز مجموعة القيم المؤسسية التي تحكم إطار العمل بالوزارة والتي تتمثل في التعاون والعمل الجماعي والابتكار والتفكير في حلول خارج الصندوق إلى جانب الشفافية والتواصل واحترام الأفكار والخبرات والآراء المتداولة داخل دولاب العمل بالوزارة.