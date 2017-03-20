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حسام البدري يوضح سبب بكائه عقب موقعة بيدفيست

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حسام البدري يوضح سبب بكائه عقب موقعة بيدفيست حسام البدري يوضح سبب بكائه عقب موقعة بيدفيست

التحرير

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سعيد بالتأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا؛ لأنه هدفه في الأساس، في ظل مواجهة منافس قوي وعنيد مثل بيدفيست الجنوب إفريقي.

وأضاف البدري في تصريحات صحفية، أنه كان لديه ثقة كبيرة في اللاعبين لتحقيق هذا الهدف، كاشفًا أنه بكى بعد المباراة بشكل لا تلقائي؛ لعلمه بقيمة وأهمية الاستمرار في البطولة الإفريقية.

وتابع: "الفريق خاض المباراة وسط ضغوط كبيرة"، موضحًا أن الفريق عانى من بعض الغيابات خلال مباراتي الذهاب والعودة؛ ولهذا اضطر إلى توظيف عمرو السولية في مركز غير مركزه على الإطلاق، مؤكدا أن السولية أدى المطلوب ووجه له الشكر ولبقية اللاعبين. 

وشدد على أنه "أمامنا أكثر من شهر كامل للبدء في التفكير في دوري المجموعات، خاصة أن قرعة المجموعات في شهر مايو، ولهذا سنغلق باب إفريقيا مؤقتا، ولكنه حلم مؤجل نسعى لتحقيقه، إرضاء لهذه الجماهير الغفيرة، ولأنها البطولة المفضلة بالنسبة لنا".

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التحرير

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