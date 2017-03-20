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رئيس نادي وادي دجلة لمرتضى منصور: «هبيع ستانلي للأهلي»

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رئيس نادي وادي دجلة لمرتضى منصور: «هبيع ستانلي للأهلي» رئيس نادي وادي دجلة لمرتضى منصور: «هبيع ستانلي للأهلي»

التحرير

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قال ماجد سامي، رئيس نادي وادي دجلة، إنه قرر تسويق النيجيري ستانلي، مهاجم الفريق المعار لنادي الزمالك حتي نهاية هذا الموسم، وذلك في الدوريات الخليجية. 

وكتب "سامي"، عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك"، قائلا إن ستانلي سيتم تسويقه بنصف ثمن كهربا، في إشارة إلى أن الزمالك يتهرب من الصفقة بمبررات ضعيفة.

وتابع: "مش عاوز تشتريه براحتك.. بس ماتتكلمش عن قيمته، وإلا هبيعه للأهلي، ومش هتقدر تلومني".

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وكان مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، قد أكد أن ارتفاع يجعله لا يستطيع الحفاظ على النيجيري ستانلي مع الفريق.

ويحق للزمالك شراء ستانلى بشكل نهائي من وادى دجلة فى حالة سداد مليون و500 ألف دولار، مع موافقة اللاعب، وفقا للعقد المبرم بين الناديين.

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التحرير

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