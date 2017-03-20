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أمير الدنمارك يغادر القاهرة بعد زيارة استغرقت شهرًا

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أمير الدنمارك يغادر القاهرة بعد زيارة استغرقت شهرًا أمير الدنمارك يغادر القاهرة بعد زيارة استغرقت شهرًا

مصراوي Masrawy

الأمير هنريك زوج ملكة الدنمارك

كتب- طه عبيد:

غادر الأمير هنريك زوج ملكة الدنمارك، الاثنين، القاهرة بعد زيارة للبلاد استغرقت شهراً أجرى خلالها زيارة للعديد من الأماكن السياحية.

وقالت مصادر بشركة ميناء القاهرة، أن زوج ملكة الدنمارك غادر على الطائرة المصرية المتجهة إلي كوبنهاجن.

وأوضحت المصادر أن سلطات المطار بتشكيل فريق من العلاقات العامة قام بإنهاء إجراءات سفره من استراحة كبار الزوار, تحت إشراف حمدي عبد العزيز الشيخ مدير العلاقات العامة بشركة الميناء، وتواجد بالمطار أعضاء السفارة الدانماركية في وداعه، وأكد الأمير على سعادته بتواجده بالقاهرة والفترة التي قضاها.

يذكر أن الأمير هنريك قام بجولة شملت زيارة أسوان ثم الإسكندرية ومن بعدها سيناء, وبعد ذلك عاد إلى القاهرة وشارك في المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن تمثال المطرية, والذي عقد في المتحف المصري وسط حضور كبير من الشخصيات الهامة ومختلف وسائل الإعلام.

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