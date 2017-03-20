بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات وظائف مياه الشرب

أسيوط _ أسامة صديق:

تفقد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، لجان امتحانات المتقدمين من المؤهلات العليا لشغل وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمنطبق عليهم شروط المسابقة رقم 1 لعام 2016؛ للاطمئنان على مدى توافر المناخ المناسب للمتسابقين لأداء الامتحانات دون معوقات.

واطمئن الدسوقي، من الممتحنين على مستوى الامتحانات ومدى توافر سبل الراحة لهم، مشيداً بانتظام أعمال الاختبارات الشفهية والتحريرية، وانضباطها والتنسيق بين شركة المياه وجامعة أسيوط، لتوفير المناخ المناسب، مشيراَ إلى تقسيم الممتحنين من المؤهلات العليا تخصصات (محاسب، ومهندس، وكيميائي، وأخصائي نظم معلومات) بالمدرجين (أ، ب) بكلية الهندسة جامعة أسيوط، لتسهيل إجراء الامتحانات التحريرية ومنع الغش.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أن الشركة تعمل على إتاحة مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين، سواء خلال التقديم أو الاختبارات الشفهية أو التحريرية، لاختيار الأفضل لشغل تلك الوظائف، مشيراً إلى إجراء الامتحانات التحريرية تحت إشراف ومراقبة من أساتذة ومراقبين من جامعة أسيوط، في التخصصات المطلوبة وبأرقام جلوس وأرقام سرية وكنترول.