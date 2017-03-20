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"أوقاف الإسماعيلية" تجري قرعة الحج بين 67 من موظفيها

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"أوقاف الإسماعيلية" تجري قرعة الحج بين 67 من موظفيها "أوقاف الإسماعيلية" تجري قرعة الحج بين 67 من موظفيها

مصراوي Masrawy

أوقاف الإسماعيلية تجري قرعة الحج

الإسماعيلية-إنجي هيبة:
أجرت مديرية أوقاف الإسماعيلية، اليوم الإثنين، قرعة الحج لهذا العام، وتقدم 67 موظفاً من المديرية على مستوى الإدارات الفرعية، ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة من الوزارة، لقبول طلبات الدخول في القرعة العلانية، والتي قام بسحب أسماء الفائزين فيها، الطفل علاء صلاح طه.
وقال الشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، في بيان له، اليوم، إنه تم تشكيل لجنة من المديرية برئاسته، لتطبيق الشروط الواردة من الوزارة، وأهمها أن يكون المتقدم ممن يحال الى التقاعد العام القادم، ومن العاملين بالأوقاف.
وأضاف بدران أنه تم إخطار الوزارة بنتيجة القرعة، وأسفرت عن فوز محمد نصر الله أحمد سالم، عامل مسجد بإدارة أوقاف القنطرة غرب، ومنصور محمد السيد يوسف، مقيم شعائر بإدارة أوقاف أبو صوير، لافتاً إلى اختيار اثنين بشكل احتياطي، في حاله اعتذار الأساسيين، وهما سيد علي محمود سالم، عامل مساجد بإدارة أوقاف الإسماعيلية، وإسماعيل محمد إسماعيل إبراهيم، عامل مساجد بإدارة أوقاف الإسماعيلية.

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