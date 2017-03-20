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سقوط عصابة "العفريت" لسرقة المساكن بالتجمع الخامس -(صور)

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سقوط عصابة "العفريت" لسرقة المساكن بالتجمع الخامس -(صور) سقوط عصابة "العفريت" لسرقة المساكن بالتجمع الخامس -(صور)

مصراوي Masrawy

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأثنين، تشكيلا عصابيًا ضم 3 أشخاص، تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المساكن بمنطقة التجمع الخامس.

كانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس مفادها أن " أحمد ح ، وشهرته " زيكا " 28 سنة، عامل، وأحمد إ، وشهرته " كفتة " 20 سنة ، ومصطفي أ، 30 سنة ، وشهرته " العفريت "عامل" يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في السرقات من داخل المساكن بأسلوب " كسر الباب " وأنهم وراء ارتكاب العديد من الحوادث بذات الأسلوب بدائرة القسم.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة لهم بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهم وبحوزة المتهم الأول سلاح أبيض "مطواه ".

بمواجهتهم بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيدوها، تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات لدي عملائهم "سي النية " وهم كل من " أمل. م، 26 سنة ربة منزل، وأميرة. ع ، 32 سنة.

واعترفوا بارتكاب 8 سرقة بذات الأسلوب، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية متحصلات تلك الحوادث على متطلباتهم الشخصية، وأضاف المتهم الأول بقيامه بشرائه السيارة رقم ص أ ق 821 ماركة ميتسوبيشى لانسر من متحصلات حوادث السرقة " ضبطت بإرشاده "، وحيازته السلاح المضبوط بقصد الدفاع.

تحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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