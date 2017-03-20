كثافات مرورية بمدينة نصر بسبب كسر ماسورة مياه وتصادم 3 سيارات -(صور)

كتب - فتحي عمر:

تسبب كسر ماسورة مياه في تقاطع محور النصر مع الفنجري، في تباطؤ حركة السيارات بالطريق بالقرب من مطلع أكتوبر، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير المرور أمام السيارات.

تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة، بلاغًا من غرفة النجدة، بوجود كسر ماسورة مياه فى محور النصر، وتسبب في ظهور كثافات مرورية، وتم انتقال الخدمات المرورية إلى المكان لتنظيم حركة المركبات.

وأخطرت إدارة المرور هيئة الصرف الصحي والمحافظة، وتم إرسال سيارات لشفط المياه، والدفع بعمال المحافظة للقيام بعمليات الإصلاح، فيما عززت إدارة المرور برئاسة اللواء علاء متولي مدير المرور من انتشار الخدمات المرورية، لحين انتهاء من عمليات إصلاح وتنصح إدارة المرور تهدئة السيارات أثناء القيادة، لحين إصلاح كسر الماسورة، بعد ارتفاع منسوب المياه بالطريق.

وتسبب كسر في ماسورة صرف مياه، أمام بوابة 6 لمدينة الرحاب بطريق السويس الصحراوي، في تباطؤ حركة السيارات في الطريق، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير المرور أمام السيارات وأخطرت إدارة المرور هيئة مياه الشرب و المحافظة، و تم أرسال سيارات لشفط المياه، و الدفع بعمال المحافظة للقيام بعمليات الإصلاح

تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة، بلاغا من غرفة النجدة بوجود تسرب مياه بطريق السويس الصحراوي، وتسبب في ظهور كثافات مرورية، وبدوره أمر اللواء علاء متولي مدير المرور بانتقال الخدمات المرورية الى المكان لتنظيم حركة المركبات، فيما تم إخطار عمال المحافظة للعمل على إصلاح الماسورة لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وظهرت كثافات مرورية أعلى كوبري أكتوبر بسبب حادث تصادم 3 سيارات ملاكي في الاتجاه القادم من ميدان رمسيس وصولا إلى مدينة نصر، وانتقل رجال المرور للعمل على تسيير حركة السيارات.

وشهد طريق أعلى محور المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، أمام السيارات القادمة من التجمع إلى مستشفى الشرطة، بسبب حادث انقلاب سيارة ملاكي وانتقل رجال المرور إلى المكان ليتم سحب الكثافات أعلى الطريق.