سقوط توربيني جديد لاغتصاب الأطفال بالإكراه واجبارهم على التسول برمسيس

كتب-سامح غيث وفتحي عمر:

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط توربيني جديد تخصص في إجبار الأطفال الهاربين من أسرهم في أعمال التسول والتعدي عليهم جنسيا بالإكراه داخل أحد الأوكار بمنطقة الازبكية.

كان اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة تلقى اخطاراً يفيد بتمكن ضباط إدارة رعاية الأحداث برئاسة العميد خالد عبد العزيز مدير الإدارة، من ضبط شريف محمد أحمد وشهرته " شيكابالا" عاطل ومقيم باب شرق / إسكندرية والمطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام حبس جزئي " تبديد، ضرب، حفر أثرى"؛ حال تواجده بميدان رمسيس ـ دائرة قسم شرطة الأزبكية .

وضبط برفقته محمد ايمن 14 سنة، أحمد نبيل 12 سنة، وبسؤالهم تبين قيام المتهم باستغلالهما عقب هروبهما من ذويهما في أعمال التسول، واستجداء المارة بالطريق العام، وأنه تعدى عليهما جنسيًا وهتك عرضهما كرها عنهم تحت تهديد سلاح أبيض " شفرة موس"، بمكان أعد لهذا الغرض كائن بالرصيف الموازي لسور السكة الحديدية المطل على شارع رمسيس ـ دائرة القسم، بقصد إرهابهما واجبارهما على عدم العودة لأهليتهما مستغلا ضعفهما وحاجتهما مما يعد جريمة اتجار بالبشر.

بمواجهة المتهم أقر بالأحكام الصادرة ضده واعترف بمضمون ما قرره الطفلين، وتحرر عن ذلك المحضر وجاري العرض على النيابة العامة.