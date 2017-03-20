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تجديد حبس ضابط أمن مركزي لقيادته سيارة مسروقة بالشرقية

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تجديد حبس ضابط أمن مركزي لقيادته سيارة مسروقة بالشرقية تجديد حبس ضابط أمن مركزي لقيادته سيارة مسروقة بالشرقية

مصراوي Masrawy

تجديد حبس ضابط أمن مركزي لقيادته سيارة مسروقة

الشرقية – فاطمة الديب:
قررت محكمة منيا القمح، برئاسة المستشار أحمد محرم، رئيس المحكمة، اليوم الإثنين، تجديد حبس ضابط شرطة بقطاع الأمن المركزي بقويسنا بالمنوفية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية ضبطه يقود سيارة مسروقة بدائرة المركز.
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالتحفظ على ضابط شرطة برتبة "رائد" بقطاع الأمن المركزي بالمنوفية؛ أثناء قيادته سيارة مُبلغ بسرقتها من سنة 2015.
وبسؤال الضابط أقر بأنه قام بشراء السيارة بمبلغ مالي من أحد الأشخاص دون علمه بسرقتها، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

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