محافظ المنيا يحمل كفنًا رمزيًا في الصلح بين 3 عائلات

المنيا - ريمون الراوي:

حمل محافظ المنيا اللواء عصام البديوي، كفنًا رمزيًا، اليوم، أثناء إجراء صلح بين 3 عائلات، لإنهاء خصومة ثأرية بمركز مغاغه بشمال المحافظة، وذلك ضمن المبادرة الشبابية التي أطلقتها مجموعة من شباب قرية طمبدي، لإنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بالمنيا والصعيد، حيث قرر الشباب أن تكون البداية من المنيا، فقاموا بعمل كفن رمزي، لإطلاق إشارة البدء.

وقام 20 شاباً من أبناء القرية، وجميعهم من أعضاء جمعية "شباب الخير" القائمون على المبادرة، بعمل كفن رمزي وحملوه بشكل جماعي، وقدموه للمحافظ، لإطلاق المبادرة، التي تهدف لشجيع وتحفيز العائلات المتناحرة بالصعيد على إقرار التصالح، والدفع بالصلح والتراضي، وكإشاره قوية لحرصهم كشباب على إزالة الشوائب، وأن تسود حالة من الحب والترابط بين أبناء القرى، وحقن الدماء بين العائلات.

بدأت مراسم الصلح بين العائلات الثلاثة، تحت مظله أمنية بمركز شباب القرية، بحضور رجال الدين الإسلامي والمسيحي، والقيادات الشعبية والتنفيذية، ورجال الأمن، وأبناء القرية وبعض القرى والعزب المجاورة.

وقدمت العائلة الأولى، كفن الثأر الحقيقي، للعائلة الثانية، التي قدمته بدورها للعائلة الثالثة.

كما تم إقرار 5 ملايين جنيه كشرط جزائي، على من ينقض شروط الصلح ويعود للنزاع مرة أخرى.

واتفق الطرفان على التراضي والتنازل عن القضايا المقامة بينهما، وعدم العودة لأسباب الخلافات مرة أخرى.

وأوضح المحافظ، أن 20 شاباً من أهالي قرية طمبدي ينتمون لمجموعة شباب الخير أطلقوا مبادرة لإنهاء الثأر بين العائلات المتناحرة في محافظة المنيا، وباقي محافظات الصعيد، وهي مبادر جديدة من نوعها مما دفعني لحضور الصلح، وقام الشباب بحمل كفن رمزي، يعبر عن المبادرة وقدموه لي، وبعدها قامت إحدي العائلات بتقديم كفن الثأر الفعلي لعائلة ثانية، والتي قدمته للثالثه، حيث أن الصلح كان بين 3 عائلات، وأن الكفن الذي حملته علي يدي كفن رمزي للمبادرة والكفن الحقيقي قدمته العائلات لبعضهالبعض.