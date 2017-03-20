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إحالة 16 عاملًا للتحقيق بعد جولة فجرية لوكيل أوقاف الإسكندرية

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إحالة 16 عاملًا للتحقيق بعد جولة فجرية لوكيل أوقاف الإسكندرية إحالة 16 عاملًا للتحقيق بعد جولة فجرية لوكيل أوقاف الإسكندرية

مصراوي Masrawy

محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

قرر الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إحالة 16 عاملا بإدارة أوقاف الجمرك للتحقيق، لتقصيرهم في عملهم وعدم التزامهم بمواعيد العمل، وإهمالهم في نظافة المساجد المكلفين بالعمل بها.

وكان وكيل وزارة الأوقاف قام بجولة ميدانية مفاجئة، فجر اليوم الإثنين، على عدد من المساجد بحي الجمرك، لمتابعة سير العمل، ومدى انضباط العاملين بالمساجد والزوايا.

وشدد العجمي أنه لن يتهاون أو يتسامح مع أي تقصير في العمل، قائلا: "المقصر سيحاسب على تقصيره فورا وبيوت الله لابد وأن يتواجد بها العاملون على مدار الساعة حسب تقسيم العمل قانونا".

وأكد على عدم ترك المساجد والزوايا خالية بدون حراسة، أو ترك المفاتيح للأهالي وجعل غير المتخصصين يتولون إقامة الشعائر والاهتمام بنظافة المساجد داخليا وخارجيا، لنشر المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

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