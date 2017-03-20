المعادي العسكري تستضيف خبيران فرنسيان في جراحات الأذن

كتب- مصطفى المنشاوي :

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي, الدكتور جاك مانيو خبير جراحات الأذن الدقيقة وأورام قاعدة الجمجمة وزراعة قوقعة الأذن بجامعة مارسليا بفرنسا، والدكتورة أليساندرا روسو خبيرة جراحات تكميل تشوهات الأذن الخارجية في الفترة من 2 وحتى 16 أبريل القادم .

وتستقبل المستشفى حالياً الحالات التي ترغب في العرض على الخبيران من المدنيين والعسكريين بالعيادات التحضيرية أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.