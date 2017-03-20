الحرف اليدوية: 157 ورشة فخار مهددة بالإغلاق.. ونسعي لحل الأزمة

القاهرة- (أ ش أ):

كشف مسعد عمران رئيس غرفة الحرف اليدوية، أن الغرفة تقوم بحصر لعدد 157 ورشة من ورش الفخارين، والتي أوشك القائمون عليها علي الإغلاق بسبب المشاكل التي تمر بها الصناعة منذ فترة.

وقال عمران -في بيان للغرفة اليوم الاثنين-، "إن الغرفة اتفقت مع محافظة القاهرة للوصول لحل للأزمة التي وصلت لها صناعة الفخار والعاملين بها، ووضع الآليات المناسبة لحل الأزمة، لافتا إلي أنه سيتم الاتفاق على أن يتم منح الأراضي لأصحاب الورش بنظام التمليك أو حق الانتفاع أو الإيجار".

وأضاف أن ورش الفخارين بالفسطاط تعاني من غياب توصيل المرافق، إضافة إلى عشوائية الإنتاج ونقص العمالة الماهرة والمتدربة، بالإضافة إلى نقص التمويل، وهو ما أدى إلى تهديد القطاع بالانقراض.

وأوضح رئيس غرفة الحرف اليدوية، أن الغرفة تسعى لتوفير قروض تمويلية لشراء الأفران اللازمة للإنتاج بدلا من طريقة الإنتاج التقليدية الحالية، إضافة إلى دعم تلك الورش ماديا لتوفير مستلزمات الإنتاج، وذلك بالتعاون مع البنوك.