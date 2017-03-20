الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غدًا.. والعظمى بالقاهرة 24

كتبت- مادي غيث:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غداً الثلاثاء سيشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية، لطيف علي الوجة البحري والقاهرة ومدن القناة وباقي الأنحاء نهارًا بارد في أول الليل شديد البرودة في أخره وحتى الساعات الأولي من صباح اليوم التالي.

وأشارت هيئة الأرصاد في بيان لها حصلت مصراوي علي نسخة منه، إلى أن الرؤية الأفقية تقل في الشبورة المائية صباحًا علي السواحل الشمالية والوجة البحري والقاهرة ومدن القناة، وظهور السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا متكاثرة غربًا مع سقوط الأمطار في نهاية الفترة هناك والرياح أغلبها جنوبية غربية خفيفة الي معتدلة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً الثلاثاء..

القاهرة 14 24

الإسكندرية 13 21

مطروح 12 20

بورسعيد 14 21

دمياط 14 21

بلطيم 13 21

الإسماعيلية 11 24

السويس 12 25

العريش 11 24

نخل 04 23

طابا 07 24

الطور 15 26

مرسى علم 16 27

الغردقة 16 26

شرم الشيخ 17 26

رفح 10 23

كاترين 05 21

سيوة 11 25

المنيا 09 25

الفيوم 09 25

رأس سدر 12 24

أبوسمبل 13 28

وسط الدلتا 12 24

أسيوط 10 25

سوهاج 10 26

الأقصر 13 28

أسوان 13 29

شلاتين 18 26

حلايب 19 25

الوادى الجديد 10 26

قنا 13 27

نويبع 14 25

السلوم 09 23