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وزير الإسكان يطالب بسرعة تنفيذ محاور "6 أكتوبر" و"القاهرة الجديدة"

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وزير الإسكان يطالب بسرعة تنفيذ محاور "6 أكتوبر" و"القاهرة الجديدة" وزير الإسكان يطالب بسرعة تنفيذ محاور "6 أكتوبر" و"القاهرة الجديدة"

مصراوي Masrawy

الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان

القاهرة- (أ ش أ):

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة المقاولون العرب، لضغط توقيتات تنفيذ المحاور الرئيسية لمدينتي ٦ أكتوبر والقاهرة الجديدة.

وطالب الوزير، خلال اجتماعه بمسئولي الهيئة والشركة، بوضع برنامج زمني للانتهاء من تنفيذ محور الواحات، بطول ٢٧ كم، بتكلفة ٦٣٣ مليون جنيه.

واستعرض مدبولي، المحاور التي يتم تنفيذها في مدينة ٦ أكتوبر، وهى محور الواحات، وإنشاء كوبري علوي أعلى ميدان العبور، وتطوير محور دهشور الشمالي، بتكلفة ١٥٠ مليون جنيه، والذي يهدف إلى منع التكدس المروري القادم من مدينة ٦ أكتوبر، والمتجه إلى القاهرة من خلال ميدان جهينة، بجانب تطوير محور دهشور من طريق - الإسكندرية الصحراوي، حتى طريق الواحات بتكلفة ١١٢ مليون جنيه، بالإضافة إلى ٨٨ مليون جنيه لأعمال نقل المرافق، بطول ١٢ كم.

وأوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح، المشرف على قطاع تنمية وتطوير المدن، بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه بالنسبة لمدينة القاهرة الجديدة، فإنه جار تنفيذ كوبري بمحور محمد نجيب وتقاطعه مع شارع التسعين الجنوبي والشمالي، بقيمة ١٦٠ مليون جنيه، وتم عقب اجتماع الوزير مباشرة، الاتفاق مع مسئولي شركة المقاولون العرب على جداول زمنية مضغوطة لسرعة الانتهاء من المشروعات، مع التزام الهيئة بسرعة صرف المستخلصات المالية للشركة، والمتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، وحل أي مشكلة تطرأ في مواقع العمل.

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