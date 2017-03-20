الإسماعيلية تنهي استعدادها لانطلاق المهرجان الدولي لسباقات الهجن

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أعلن اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، أنه المحافظة ستشهد غدًا الثلاثاء، انطلاق فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي السادس عشر لسباقات الهجن والذي يقام بمضمار السباق بصحراء قرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد وبمشاركة 12 دولة عربية وإفريقية وأوروبية والتي تشمل دول كل من المملكة العربية السعودية والكويت والأردن والسودان والجزائر وتونس وفرنسا وألمانيا والنمسا وأريتريا وسويسرا ومصر مشيرًا إلى أنه لأول مرة تشارك دول أوروبية في المهرجان.

وأكد عصام عطية، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري ومنسق عام البطولات والمهرجانات نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لرياضة الهجن، أن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي السادس عشر لسباقات الهجن ستقام على مدى يومي الثلاثاء و الأربعاء.

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وأشار عطية إلى أنه سوف تتضمن الفعاليات إقامة أمسيات شعرية وحفل سمر بمشاركة نخبة من شعراء الكويت والأردن والسعودية والأردن إلى جانب حضور غدد كبير من ممثلي وفود الدول المشاركة والقبائل العربية والوفود الإعلامية.