عرفات: الحكومة تهتم بتطوير صناعة النقل البحري في مصر

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال وزير النقل الدكتور هشام عرفات، إن القيادة السياسية والحكومة تهتم بتطوير صناعة النقل البحري في مصر، مشيرا إلى أن مؤتمر مارلوج 6 المنعقد بالأكاديمية العربية بالإسكندرية، يهدف إلى جذب المتخصصين والمهتمين بكل ما يتعلق بنواحى التنمية المستدامة فى تطوير وإدارة البيئة والموانئ البحرية من الجهات المشاركة بالمؤتمر، بالإضافة إلى طرح الفرص لتبادل الأنشطة الاستثمارية المختلفة للتكامل بين الموانئ إقليميا أو دوليا.



وأضاف عرفات أن المؤتمر يسعى إلى مناقشة استراتيجيات الاقتصاد العالمي، لتحقيق زيادة القدرات التنافسية، وكفاءة الخدمات اللوجيستية، فى ظل تحديات ومتطلبات سلاسل الإمداد العالمية، واتفاقيات تيسير التجارة والنقل بين الدول.

شاهد أيضا

وأشار الوزير إلى أن المؤتمر يتناول تطوير الموانئ والنظم الحديثة فى الموانئ وعملياتها البحرية، وسبل تطوير القوى العاملة بالموانئ، والخدمات اللوجيستية بالموانئ، والاستراتيجيات الخضراء للموانئ، والاتفاقيات والتشريعات المستجدة فى صناعة النقل البحرى، واستخدام التطور التكنولوجي المصاحب لتكنولوجيا المعلومات فى تطوير عمليات الموانئ، كما يناقش المؤتمر العديد من الموضوعات المرتبطة بصناعة النقل البحري واللوجستيات.