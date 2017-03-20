«المجتمعات العمرانية» تطرح 4 مناقصات بـ3 مدن جديدة لتشطيبات «دار مصر»

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قال المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إنه تم طرح أعمال توريد وتركيب المصاعد لـ67 عمارة بالإسكان المتوسط "دار مصر" بمنطقة الخدمات الإقليمية الأولى، ومركز الحى الـ12 بالمدينة، فى مناقصتين عامتين بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وأضاف المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أنه تم طرح عملية زراعة وتشجير مسطحات خضراء وما عليها من أشجار بمنطقة الـ67 عمارة إسكان اجتماعى، أعلى مصنع الفلنكات بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

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وفي مدينة سوهاج الجديدة، أوضح المهندس سامح محمد يونس، رئيس جهاز تنمية المدينة، أنه تم طرح أعمال الصيانة والحراسة للمسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات وشبكة رى بالحديقة الفاصلة بين "ابنى بيتك" ومنطقة إسكان العمارات ومنطقة المستثمر الصغير بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.