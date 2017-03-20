طلب إحاطة لنبيلة مكرم لإخفاقها في ملف الهجرة غير الشرعية

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تقدمت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، موجه إلى وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، السفيرة نبيلة مكرم، بخصوص ضبط 39 شخصًا مصريًا وسودانيًا، خلال اعتزامهم مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية من مصر إلى ليبيا عبر الدروب الصحراوية بمركز ومدينة السلوم بالمنطقة الحدودية.

وقالت عجمي، فى تصريحات صحفيه لها اليوم الإثنين، إن وقائع الهجرة غير الشرعية والتى تمكنت الجهات الأمنية من ضبطها فى شهر واحد تجاوزت 27 حالة، لافتة إلى أن هذه ليست الواقعة الأولى.

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وأضافت عضو مجلس النواب، أن البرلمان أصدر قانونًا بشأن الهجرة غير الشرعية، وهذا ما لدى البرلمان بشأن هذه القضية، في حين أنه على وزارة الهجرة أن تقوم بالتنفيذ ومتابعة مكافحة الهجرة غير الشرعية، متسائلة عن سياسية الوزارة بشأن التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية، لاسيما وأن الأمر يتزايد ولم يتوقف حتى الآن، وهذا يعني وجود إخفاق وخلل في دور الوزارة تجاه مكافحة هذا الملف الشائك.